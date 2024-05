Marcos Vinícius: o destaque do Avaí que está conquistando a torcida

Alto contraste

Já está virando uma saudável rotina no Avaí; o lateral Marcos Vinícius deixa o campo novamente como o jogador destaque da equipe na vitória diante do Goiás, pelo placar de dois a zero, ontem à noite no estádio da Ressacada. O ala direito mais uma vez foi eficiente no seu setor, a defesa, e preciso atuando como ala, ao executar com perfeição um cruzamento para o gol de cabeça do atacante Garcez. Como já escrito por aqui, é um setor que historicamente no Avaí sempre teve bons atletas, mas que em tempos recentes tinha sido uma dor de cabeça para a torcida.

