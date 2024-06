ND Mais |Do R7

Moradores de Rancho Queimado denunciam descaso no fornecimento de energia elétrica Os moradores do município de Rancho Queimado estão revoltados com os constantes problemas de fornecimento de energia no município...

Os moradores do município de Rancho Queimado estão revoltados com os constantes problemas de fornecimento de energia no município. Dezenas de relatos chegaram à Coluna Bom Dia revelando um transtorno diário: falta de luz em um determinado momento do dia.

