Motociclista em estado grave após acidente choca moradores de Chapecó

Um motociclista ficou em estado grave após uma colisão com um carro na avenida Fernando Machado com a rua Paulo Marques em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O acidente foi na manhã desta quinta-feira (6).

