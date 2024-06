ND Mais |Do R7

'MP do fim do mundo' traz aumento nos preços dos combustíveis A medida provisória que restringe os créditos do PIS (Programa de Integração Social) e da Cofins (Contribuição para o Financiamento...

A medida provisória que restringe os créditos do PIS (Programa de Integração Social) e da Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), conhecida como 'MP do fim do mundo' deve aumentar o preço da gasolina, etanol e diesel a partir desta terça-feira (11).

