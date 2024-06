ND Mais |Do R7

Mulher é arrastada pela rua e agredida em Chapecó: a triste realidade da violência doméstica Uma mulher de 35 anos foi arrastada pela rua após ser agredida com chutes e socos pelo marido em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina...

Uma mulher de 35 anos foi arrastada pela rua após ser agredida com chutes e socos pelo marido em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O crime foi registrado na noite do domingo (16), na rua Olivo Lago, no bairro Quedas do Palmital.

