ND Mais |Do R7

Mulher é liberada após roubo em SC; polícia investiga o caso Uma mulher de 24 anos foi vítima de um roubo em Caçador, Meio-Oeste de SC. Ela foi liberada em Xanxerê, no Oeste do estado, onde...

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher de 24 anos foi vítima de um roubo em Caçador, Meio-Oeste de SC. Ela foi liberada em Xanxerê, no Oeste do estado, onde pediu socorro em um estabelecimento do município e relatou os fatos na tarde de quarta-feira (12).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Tubarão Saneamento investe milhões e melhora coleta de esgoto e abastecimento de água

• Mulher é liberada de roubo a mais de 180 km de casa em SC; polícia investiga o caso

• O encontro do professor Eutrópio com o ídolo Guga na Ressacada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.