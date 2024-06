ND Mais |Do R7

Município de SC registra 80 mm de chuva em apenas 12 h; Defesa Civil faz alerta

Com a chegada de áreas de instabilidade, durante a madrugada desta terça-feira (18), foram registrados temporais isolados do Extremo-Oeste até o Meio-Oeste de Santa Catarina. O município de Seara registrou o maior acumulado, com 80 mm de chuva em apenas 12h.

