ND Mais |Do R7

Mutirão Enem 2024: Inscrições dos estudantes no Rio Grande do Sul A Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul promove nesta quarta-feira (12) o “Dia E”, como parte do Mutirão Enem 2024. O objetivo...

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul promove nesta quarta-feira (12) o “Dia E”, como parte do Mutirão Enem 2024. O objetivo é garantir que todos os estudantes do 3º ano da rede estadual se inscrevam no Exame Nacional do Ensino Médio.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Mutirão Enem 2024 promove a inscrição dos estudantes no Rio Grande do Sul

• Capriche no café da manhã e no lanche: sanduicheiras incríveis para o dia a dia

• Carro em guincho carregado com cerca de 100 kg de maconha é apreendido em Chapecó



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.