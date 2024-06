ND Mais |Do R7

NDTV Record e Instituto Festival de Dança firmam parceria para cobertura do evento em Joinville A edição 2024 do maior festival de dança do mundo está cada vez mais próximo, e a NDTV Record Joinville prepara uma cobertura especial...

Alto contraste

A+

A-

A edição 2024 do maior festival de dança do mundo está cada vez mais próximo, e a NDTV Record Joinville prepara uma cobertura especial de todo o evento. Para isso, a emissora assinou um termo de compromisso com o Instituto Festival de Dança nesta terça-feira (18).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Copa América 2024: quando começa, datas dos jogos do Brasil e palpites

• NDTV Record e Instituto Festival de Dança firmam parceria para cobertura do evento em Joinville

• Tome vinagre de maçã desse jeito e fique mais jovem, saudável e sem gases



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.