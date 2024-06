ND Mais |Do R7

Netflix promete incluir grandes clássicos brasileiros no catálogo em comemoração ao Dia Nacional do Cinema Os cinéfilos estão contando as horas para a chegada desta quarta-feira (19). Isso porque é comemorado o Dia Nacional do Cinema e...

Os cinéfilos estão contando as horas para a chegada desta quarta-feira (19). Isso porque é comemorado o Dia Nacional do Cinema e a Netflix prometeu agradar os amantes do cinema brasileiro.

