ND Mais |Do R7

Neymar e Bruna Biancardi: Reencontro no Dia dos Namorados Neymar passou o Dia dos Namorados ao lado da ex Bruna Biancardi, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Também estavam presentes amigos...

Alto contraste

A+

A-

Neymar passou o Dia dos Namorados ao lado da ex Bruna Biancardi, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Também estavam presentes amigos, que foram mostrados pelo jogador em uma mesa com vinhos e petiscos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Vídeo! Neymar passou Dia dos Namorados com a ex Bruna Biancardi

• Hercílio Luz perde e cai para lanterna do grupo; veja os resultados da 8ª rodada da Série D

• VÍDEO: Serra Dona Francisca é liberada no sistema pare e siga após interdição



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.