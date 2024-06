ND Mais |Do R7

Nissan Sentra 2025: Conforto e Segurança em um Sedan Clássico e Contemporâneo Clássico e contemporâneo ao mesmo tempo, o novo Nissan Sentra 2025 é a melhor expressão do que é viajar com conforto e segurança....

Clássico e contemporâneo ao mesmo tempo, o novo Nissan Sentra 2025 é a melhor expressão do que é viajar com conforto e segurança. A Nissan do Brasil apresenta nesta sexta-feira (21) ao mercado brasileiro o facelift da linha 2025 do sedan que alcançou o segundo lugar na categoria de sedans médios mais vendidos em maio no país, segundo o ranking da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

