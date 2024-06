ND Mais |Do R7

Novidades da 39ª Oktoberfest Blumenau: lançamento dos novos canecos oficiais Faltam poucos meses para o início da maior festa alemã das Américas. As novidades sobre a 39ª Oktoberfest Blumenau estão sendo lançadas...

Faltam poucos meses para o início da maior festa alemã das Américas. As novidades sobre a 39ª Oktoberfest Blumenau estão sendo lançadas aos poucos, elevando ainda mais a ansiedade do público. Nesta quarta-feira (5) aconteceu o lançamento dos canecos oficiais da nova edição, que acontece de 9 a 27 de outubro, no Parque Vila Germânica.

