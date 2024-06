ND Mais |Do R7

Novo romance de Jairo Cardoso aborda o isolamento durante a pandemia Vamos de dica de leitura para esta semana com o livro “O Estúdio dos Vícios Etéreos: um manifesto hedonista”, do jornalista, fotógrafo...

Vamos de dica de leitura para esta semana com o livro “O Estúdio dos Vícios Etéreos: um manifesto hedonista”, do jornalista, fotógrafo e escritor Jairo Cardoso. Trata-se de um romance que tem uma premissa muito interessante: a história de um homem durante o isolamento no primeiro ano da pandemia de Covid-19.

