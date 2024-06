ND Mais |Do R7

Novo trecho da BR-280 é liberado em SC Mais de três quilômetros da duplicação da BR-280 foram liberados em Guaramirim, no Norte de Santa Catarina. A inauguração do trecho...

Mais de três quilômetros da duplicação da BR-280 foram liberados em Guaramirim, no Norte de Santa Catarina. A inauguração do trecho ocorreu no km 50, nesta quinta-feira (13).

