Novos preços de pedágio no trecho Sul da BR-101 em SC

O valor do pedágio nas quatro praças na BR-101, no Sul de Santa Catarina, será mais barato. O decreto da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), que aprova a revisão tributária, foi publicado no Diário Oficial da União e passa a valer a partir desta quinta-feira (6).

