Novos voos para São Paulo: Joinville ganha conexões com Congonhas Joinville ganha novas conexões com o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Serão dois voos diários administrados pela Latam, que...

Joinville ganha novas conexões com o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Serão dois voos diários administrados pela Latam, que começam a ser operados a partir do dia 27 de outubro. A companhia aérea espera transportar 170 mil passageiros, por ano, no trecho.

