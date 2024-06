Operação da Receita Federal desmantela esquema bilionário de sonegação em empresas de cobre de SC

ND Mais |Do R7

Uma operação contra esquema fraudulento bilionário de venda de cobre foi deflagrada na manhã desta terça-feira (11). A Receita Federal iniciou as fiscalizações em 31 empresas de cinco Estados. Entre os alvos, duas empresas de Santa Catarina: uma em Jaraguá do Sul, na região Norte, e uma em Içara, no Sul do Estado.

• R$ 7 bi: empresas de cobre de SC são alvos de operação contra esquema bilionário de sonegação

• Empresa de Lages é alvo da PF por suspeita de aliança com grupo criminoso no mercado financeiro

