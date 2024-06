ND Mais |Do R7

Passarela de pedestres em reconstrução após acidente em Chapecó As obras para a reconstrução de parte da passarela de pedestres no km 123 da BR-480, no acesso a Chapecó, Oeste de Santa Catarina...

Alto contraste

A+

A-

As obras para a reconstrução de parte da passarela de pedestres no km 123 da BR-480, no acesso a Chapecó, Oeste de Santa Catarina, começaram na semana passada. Parte da estrutura desabou em janeiro quando um caminhão colidiu com a passarela.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Passarela derrubada por caminhão passa por reconstrução em Chapecó

• Série B do Catarinense tem 2 técnicos demitidos no mesmo dia

• Peeling de fenol: esposa de Alisson é confundida com influencer envolvida em morte de jovem



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.