ND Mais |Do R7

Paul McCartney confirmado para se apresentar em Florianópolis! Então minha gente! Podem contar com Paul McCartney em Florianópolis. Conforme adiantamos nesta segunda e com base na informação do...

Alto contraste

A+

A-

Então minha gente! Podem contar com Paul McCartney em Florianópolis. Conforme adiantamos nesta segunda e com base na informação do jornalista catarinense Rafael Weiss, o beatle se apresentará na Ilha no segundo semestre. Aliás, já parabenizaram o Paul pelo seu aniversário? É hoje!

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Para o dia a dia e mundo gamer: mouses incríveis para você

• Operação Presságio: Ed Pereira tem 3º habeas corpus negado e vai apelar ao STJ por liberdade

• Jornalista crava Paul McCartney em Florianópolis!



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.