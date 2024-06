ND Mais |Do R7

Plano Montanhas Verdes: impulsionando o turismo em Siderópolis, SC O Plano de Ações Integradas para o desenvolvimento do turismo de Siderópolis, chamado de Montanhas Verdes, foi lançado oficialmente...

O Plano de Ações Integradas para o desenvolvimento do turismo de Siderópolis, chamado de Montanhas Verdes, foi lançado oficialmente na terça-feira (18). O documento prevê uma série ações, como roteiros gastronômico, histórico-ferroviário e religioso para fomentar o setor no município do Sul de Santa Catarina.

