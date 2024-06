ND Mais |Do R7

Polêmica expulsão de Hulk gera repercussão após jogo entre Atlético-MG e Palmeiras A polêmica expulsão de Hulk no jogo entre Atlético-MG e Palmeiras pelo Brasileirão vem repercutindo na internet por causa de supostos...

A polêmica expulsão de Hulk no jogo entre Atlético-MG e Palmeiras pelo Brasileirão vem repercutindo na internet por causa de supostos erros do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima que aplicou dois cartões amarelos seguidos contra o atacante do Galo.

