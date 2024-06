ND Mais |Do R7

Polícia investiga morte de piloto de 9 anos em campeonato de motovelocidade A polícia apura a morte do piloto argentino Lorenzo Somaschini, de 9 anos, na última segunda-feira (17) após um acidente na 4ª etapa...

A polícia apura a morte do piloto argentino Lorenzo Somaschini, de 9 anos, na última segunda-feira (17) após um acidente na 4ª etapa do SuperBike Brasil, no circuito de Interlagos, em São Paulo.

