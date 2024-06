Polícia prende suspeito de esfaquear cozinheiro em Florianópolis

ND Mais |Do R7

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu o suspeito de esfaquear um cozinheiro, no bairro Itacurubi, em Florianópolis. O homem em situação de rua teria atingido a nuca da vítima com facadas após uma discussão. O caso aconteceu no dia 8 de maio.

