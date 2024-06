ND Mais |Do R7

Polícia revela detalhes sobre assassinato de homem com golpes de facão em SC Um homem de 43 anos de idade foi brutalmente assassinado com vários golpes de facão na região da cabeça no bairro Desbravador em...

Um homem de 43 anos de idade foi brutalmente assassinado com vários golpes de facão na região da cabeça no bairro Desbravador em Chapecó, Oeste de SC. Crime ocorreu no sábado (8) e dois irmãos, suspeitos da morte, foram presos. Polícia Civil divulgou detalhes nesta quinta-feira (13).

