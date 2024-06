ND Mais |Do R7

Popó anuncia próximo desafio no ringue Acelino Popó Freitas confirmou o próximo adversário que irá encarar em uma luta de boxe: Pablo Marçal. O coach que tem viralizado...

Acelino Popó Freitas confirmou o próximo adversário que irá encarar em uma luta de boxe: Pablo Marçal. O coach que tem viralizado na internet com histórias de pescador, é o novo alvo do ex-campeão do mundo.

