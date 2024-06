ND Mais |Do R7

Por que Vini JR é o favorito a conquista da Bola de Ouro 2024? Veja os lances do craque O brasileiro Vini JR é o jogador com maior chance de levar o prêmio de melhor jogador do mundo na temporada 2024. Além do gol marcado...

Alto contraste

A+

A-

O brasileiro Vini JR é o jogador com maior chance de levar o prêmio de melhor jogador do mundo na temporada 2024. Além do gol marcado na final da Liga dos Campeões e dos excelentes números no ano, Vinícius também possui dribles desconcertantes e jogadas dignas de um melhor do mundo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Por que Vini JR é o favorito a conquista da Bola de Ouro 2024? Veja os lances do craque

• Acusado de matar policial militar no Pará morre após reagir à prisão em SC

• ‘Perdi toda a sensibilidade’: dor nas costas era câncer incurável



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.