Praça revitalizada em Chapecó encanta moradores e visitantes A região do bairro Líder, em Chapecó, inaugurou no sábado (15) trechos de asfalto e obras da praça do local. Ainda, foi assinada...

A região do bairro Líder, em Chapecó, inaugurou no sábado (15) trechos de asfalto e obras da praça do local. Ainda, foi assinada a ordem de serviço para a reforma e ampliação do Centro Comunitário do bairro Vila Real.

