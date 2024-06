ND Mais |Do R7

Preparação intensa para o duelo entre Figueirense e Confiança “Virar a chave”, essa é a ordem no Figueirense para o jogo contra o Confiança neste domingo (16) pela 9ª rodada da Série C do Campeonato...

“Virar a chave”, essa é a ordem no Figueirense para o jogo contra o Confiança neste domingo (16) pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, a partir das 16h30.

