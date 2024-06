Presidente da FIESC é homenageado com título de cidadão benemérito de Joinville

ND Mais |Do R7

O presidente da FIESC (Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina), Mario Cezar de Aguiar, recebeu na noite desta sexta-feira (15) o título de cidadão benemérito de Joinville. A cerimônia aconteceu na Câmara de Vereadores, com a presença de políticos, empresários, amigos e familiares do presidente da federação.

