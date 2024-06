ND Mais |Do R7

Previsão aponta altas temperaturas para o Sul de SC neste fim de semana

Com uma grande variação de temperaturas, o fim de semana no Sul catarinense promete ser de bom tempo. Segundo climatologista, Márcio Sônego, sábado (15) e domingo (16), iniciam com “a cara do inverno”, mas devem alcançar altas temperaturas.

