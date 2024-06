ND Mais |Do R7

Previsão do inverno em SC: neve e menos chuva? Às 17 horas e 51 minutos desta quinta-feira (20), inicia o inverno em SC, com dias mais curtos e noites mais longas. O fenômeno climático...

Alto contraste

A+

A-

Às 17 horas e 51 minutos desta quinta-feira (20), inicia o inverno em SC, com dias mais curtos e noites mais longas. O fenômeno climático El Niño, que trouxe transtornos ao Sul do Brasil em 2023, está finalmente perdendo força. No entanto, um novo protagonista está emergindo: o fenômeno La Niña.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Multinacional alemã abre vagas para jovens em fábrica de SC; saiba como participar

• Neve e menos chuva? O que esperar do inverno em SC neste ano

• Internacional 1 x 0 Corinthias é o segundo maior público do ano no Orlando Scarpelli



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.