Previsão do tempo: Calorão está com dias contados em SC Um verão fora de época passou por Santa Catarina esta semana, com predomínio de temperaturas elevadas e muito sol. As temperaturas...

Um verão fora de época passou por Santa Catarina esta semana, com predomínio de temperaturas elevadas e muito sol. As temperaturas chegaram a 30°C no litoral e no Oeste catarinense. Porém, especialista afirma que esse clima já tem data para terminar no estado.

