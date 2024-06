Previsão do tempo: SC em alerta para chuvas intensas e volumosas A semana começa com a atuação de uma baixa pressão no Oeste Catarinense e com a influência de uma frente fria no norte do Rio Grande...

A semana começa com a atuação de uma baixa pressão no Oeste Catarinense e com a influência de uma frente fria no norte do Rio Grande do Sul e áreas de divisa com SC. Isso garante o tempo instável e com chuvas volumosas no Oeste e Sul do estado. Confira a previsão detalhada.

