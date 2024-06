Professores da rede estadual de SC são investigados por assédio sexual contra alunos

ND Mais |Do R7

Dois professores da rede pública estadual de Santa Catarina são alvo de investigação da Polícia Civil por suspeita de assédio sexual contra alunos, em Imbituba, no sul do estado. Na última semana, outro professor foi afastado do cargo, em Itajaí, após ter, supostamente, enviado vídeos de cunho pornográfico para um adolescente.

