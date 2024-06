ND Mais |Do R7

Projeto de arborização em Chapecó traz mais verde para a cidade A Prefeitura de Chapecó, Oeste de SC, começou nesta quarta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, o plantio de ipês no prolongamento...

A Prefeitura de Chapecó, Oeste de SC, começou nesta quarta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, o plantio de ipês no prolongamento Sul da Getúlio Vargas que foi inaugurado no começo deste ano.

• Cerca de 300 mudas de ipês serão plantadas no prolongamento Sul da Getúlio Vargas em Chapecó

