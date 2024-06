ND Mais |Do R7

Projeto inovador em SC promete reduzir enchentes no Brasil O maior projeto de macrodrenagem do Brasil, focado na diminuição de chances de enchentes, está em Santa Catarina e será aplicado...

O maior projeto de macrodrenagem do Brasil, focado na diminuição de chances de enchentes, está em Santa Catarina e será aplicado no empreendimento Reserva Royal em uma área de 4,3 milhões de m², localizada entre Tijucas e Porto Belo no Litoral Norte do Estado.

