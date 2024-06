Quadrilha do falso sequestro é desarticulada em Florianópolis Um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada na prática de extorsões com o golpe do "falso sequestro" foi preso durante...

ND Mais|Do R7 21/06/2024 - 14h04 (Atualizado em 21/06/2024 - 14h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share