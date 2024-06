Queijo Kochkäse e Linguiça Blumenau: patrimônios culturais de SC

ND Mais |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Tradicionais produtos da culinária alemã, o Queijo Kochkäse e a Linguiça Blumenau foram declarados patrimônios culturais e imateriais de Santa Catarina. O título foi confirmado no Diário Oficial do Estado, no dia 3 de junho.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Negociações avançam e servidores do IFSC se aproximam do fim da greve

• Pulmões de vereador Gabrielzinho respondem bem aos medicamentos, dizem os médicos

• Queijo Kochkäse e Linguiça Blumenau são declarados patrimônios culturais imateriais de SC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.