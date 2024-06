Quem será o novo parceiro de Garcez no ataque do Avaí? O COMPANHEIRO DO GARCEZ NO AVAÍ. No ataque do Avaí há uma vaga em aberto para ser o companheiro do Garcez, esse o titular absoluto...

O COMPANHEIRO DO GARCEZ NO AVAÍ. No ataque do Avaí há uma vaga em aberto para ser o companheiro do Garcez, esse o titular absoluto e que fez muita falta no empate em 0 x 0 diante da Chapecoense no último domingo. Poveda não consegue repetir no Brasileiro da Série B o futebol do Estadual. Higor, o preferido do Gilmar Dal Pozzo não produz e não rende para a equipe. Pedrinho tem jogado pouco e parece ter perdido aquela ousadia de avançar para cima do adversário. Dos que vem tendo chance, Pottker e Ademilson estão longe do futebol ideal. Gaspar, atleta da base, nem tem sido relacionado. E ai torcida avaiana: quem deve ser escalado como titular neste setor nos próximo confronto?

