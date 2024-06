ND Mais |Do R7

Quina de São João 2024: descubra o valor da aposta e como jogar! Está chegando o dia do sorteio da Quina de São João de 2024. Com um prêmio estimado em R$ 220 milhões, apostadores sonham com a bolada...

Alto contraste

A+

A-

Está chegando o dia do sorteio da Quina de São João de 2024. Com um prêmio estimado em R$ 220 milhões, apostadores sonham com a bolada a ser sorteada no dia 22 de junho. Saiba quanto custa o valor da aposta e como jogar na modalidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• 103 anos do Figueirense: Relembre jogadores que passaram pelo clube e jogaram uma Copa do Mundo

• Quina de São João 2024: qual é o valor da aposta?

• ‘Hormônio do amor’: o que é ocitocina e como ela age no nosso organismo?



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.