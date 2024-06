Ranchos de pesca da tainha em Jurerê: uma parceria que mudou o cenário Em maio do ano passado, logo no começo da temporada da pesca da tainha no litoral catarinense, a praia de Jurerê surgiu com uma novidade...

Alto contraste

A+

A-

Em maio do ano passado, logo no começo da temporada da pesca da tainha no litoral catarinense, a praia de Jurerê surgiu com uma novidade: ranchos de pesca e vigias coloridos, construídos ao “estilo açoriano” e com todo o conforto e praticidade para que os cerca de 50 pescadores artesanais pudessem trabalhar nos 90 dias de safra. A novidade chamou a atenção de toda a cidade e o prefeito Topázio Neto, no dia da inauguração, afirmou que os ranchos eram “modelo para serem implantados em todas as nossas praias”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Parceria pescadores e Habitasul, ranchos de pesca da tainha mudam o cenário em Jurerê

• Fibromialgia: qual o impacto da mudança na lei para quem tem a doença em SC

• Figueirense faz festa com bolo e missa para comemorar os 103 anos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.