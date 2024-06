Recorde de público na Ressacada: Avaí convoca torcida para jogo decisivo

Alto contraste

RECORDE DE PÚBLICO NA RESSACADA. O horário é considerado o melhor e o mais tradicional para um jogo de futebol: domingo, às 16h. A fase da equipe é excelente: cinco vitórias seguidas e a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. O treinador Gilmar Dal Pozzo convocou a presença torcida para que compareça em peso na Ressacada. A diretoria do Avaí estipulou várias promoções para sócios e não sócios. E para melhorar o ambiente, os salários agora estão em dia. Não resta dúvida de que o Avaí vai ter o seu melhor público do ano no confronto diante da Chapecoense no domingo. Até porque é um rival Estadual, com finais do Catarinense recentes neste retrospecto. Há ainda, outro atrativo para atrair mais público: a possibilidade de, em caso de vitória, a equipe assumir a liderança da competição. (E dizer que há algumas rodadas, ainda com o Eduardo Barroca no comando o time brigava contra o rebaixamento). Diante disso, os leitores conseguem imaginar qual vai ser o público na Ressacada neste duelo?

