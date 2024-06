Reestreia de Sérgio Ramírez e primeira vitória do Guarani na Série B de SC Duas partidas foram disputadas na tarde deste sábado (15) pela Série B do Campeonato Catarinense. No Estádio Renato Silveira, Sérgio...

Alto contraste

A+

A-

Duas partidas foram disputadas na tarde deste sábado (15) pela Série B do Campeonato Catarinense. No Estádio Renato Silveira, Sérgio Ramírez reestreou no comando do Guarani e conseguiu a primeira vitória do Bugre na competição. Já Metropolitano e Camboriú não saíram do zero.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Série B de SC: zagueiro do Tubarão se irrita com torcedores e quase termina em briga

• Início da 4ª rodada da Série B de SC tem poucos gols, reestreia e primeira vitória do Guarani

• Resultado da Lotofácil 3130 de hoje 15/06: confira os números sorteados



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.