Relembre o icônico "Trovão Azul" do Avaí Entre as décadas de 1980 e 1990, o ônibus do Avaí por onde passava atraía as atenções. Afinal era um time que tinha a sua própria...

Entre as décadas de 1980 e 1990, o ônibus do Avaí por onde passava atraía as atenções. Afinal era um time que tinha a sua própria condução para o orgulho dos seus torcedores. Apelidado de "trovão azul" e guiado pelo simpático motorista José H. Wertarb, o popular Jarrão, o ônibus, aos poucos, foi sendo sucateado, permanecendo mais na oficina que à disposição dos próprios jogadores.

