Repórter revela: tapa ao vivo foi apenas uma brincadeira Não passou de uma brincadeira! O repórter Lucílio Macedo, da TV Serra Dourada (afiliada do SBT em Goiânia), revelou que o tapa que...

Não passou de uma brincadeira! O repórter Lucílio Macedo, da TV Serra Dourada (afiliada do SBT em Goiânia), revelou que o tapa que levou ao vivo durante o jornal foi combinado. O trecho do vídeo em que ele aparece “apanhando” de uma entrevistada viralizou nas redes sociais nos últimos dias. A cena, no entanto, foi apenas uma encenação.

