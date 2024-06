Resultados preliminares do concurso para a Prefeitura de Joinville são divulgados Foram divulgados, no fim da tarde desta terça-feira (11), os resultados preliminares das provas discursivas e de títulos do concurso...

Foram divulgados, no fim da tarde desta terça-feira (11), os resultados preliminares das provas discursivas e de títulos do concurso público para a Prefeitura de Joinville e o Hospital São José. As informações estão disponíveis no Diário Oficial do município e, também, no site do Ibade.

