Revelação chocante: Mulher grávida é morta a tiros na frente da filha de 7 meses em SC

A jovem Bruna Moreno, de 20 anos, morta a tiros na frente da filha de apenas 7 meses, em Concórdia, no Oeste de Santa Catarina, estava grávida, de acordo com perícia realizada no corpo. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. O suspeito do crime era companheiro da vítima.

