Risco de deslizamento na rodovia SC-155: Defesa Civil alerta para situação perigosa

O trecho da rodovia SC-155 que liga os municípios de Xanxerê a Xavantina, no Oeste de Santa Catarina, está com risco de deslizamento. A Defesa Civil intensificou, na tarde desta segunda-feira (17), a vistoria e o monitoramento do local.

