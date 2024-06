ND Mais |Do R7

Saiba mais sobre as estimativas para a safra de inverno 2024/2025

O Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa) divulgou as estimativas iniciais para a safra de inverno 2024/2025 nesta segunda-feira, 17, em evento online. Os dados apontam para uma redução da área plantada do alho, da cebola, do trigo e da cevada na comparação com a safra passada. Porém, a perspectiva é de aumento da produtividade de todos os produtos. Um crescimento da área plantada é esperado apenas para a cultura da aveia.

